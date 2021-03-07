Петербургский СКА на выезде встретится с минским «Динамо» в четвертом матче плей-офф Кубка Гагарина. Игра будет проходить на «Минск-Арене» сегодня, 8 марта, и начнется в 17:10 по московскому времени.

На данный момент подопечные Валерия Брагина лидируют в серии со счетом 3-0. Если СКА выиграет сегодняшний матч, то выйдет в полуфинал Западной конференции. Если победа останется за хозяевами, серия вернется в Санкт-Петербург.

Первые две встречи четвертьфинальной серии проходили в Петербурге, армейцы выиграли сначала 4:2, затем 6:4. Матч в Минске завершился в овертайме — 4:3.

После домашнего поражения «Динамо» осталось недовольно судейством. Глава наблюдательного совета клуба Дмитрий Басков заявил, что у СКА на льду «снова присутствовал дополнительный игрок».