Норвежский лыжник Эмиль Иверсен считает несправедливой дисквалификацию своего соотечественника Йоханнеса Клэбо в марафоне на чемпионате мира.

По словам Иверсена, он пересмотрел повтор и считает, что контакт Клэбо с россиянином Александром Большуновым был обычным гоночным инцидентом. По его мнению, дисквалификация в таком случае — слишком жесткое наказание.

«Йоханнес ведёт себя очень по-доброму в пелотоне, чего не скажешь о Большунове. Было немало эпизодов, когда он, на мой взгляд, нарушал правила. Намеренно ли? Думаю, да. Меня это вообще не удивляет. Он пугает в пелотоне. Я говорил об этом раньше и по-прежнему так считаю», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

Напомним, Клэбо финишировал первым, но был лишён медали за столкновение с Большуновым. Россиянин лидером выходил на финишную прямую, Клэбо начал его обгонять вне лыжни и задел рукой, из-за чего у Александра сломалась палка.

В результате Большунов занял лишь третье место, вторым стал Иверсен. После дисквалификации Клэбо он переместился на первую строчку, а россиянину вручили серебряную медаль.