Российский теннисист Аслан Карацев начинает борьбу на турнире категории АТР 250 в Дохе (Катар). В первом круге он сыграет с хозяином кортов представителем Катара Мубараком Шаннан Заидом. Игра состоится сегодня, 8 марта, и начнется не ранее 14:30 мск.

Оба спортсмена получили «уайлд кард» от организаторов турнира. Их встреча состоится на центральном корте теннисного комплекса «Халифа Интернешнл». Ранее игроки ни разу не встречались друг с другом.

Напомним, Карацев сотворил сенсацию на Australian Open: он впервые в карьере сыграл в основной сетке турнира «Большого шлема» и дошел до полуфинала, где уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Турнир в Дохе продлится с 8 по 13 марта, в нем примут участие 28 теннисистов. Общий призовой фонд соревнований составляет 890 920 долларов, действующим победителем является россиянин Андрей Рублев. В этом году он начнет борьбу со второго круга, где его соперником станет либо француз Ришар Гаске, либо словенец Блаж Рола.