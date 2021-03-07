Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился переживаниями по поводу дисквалификации в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Кажется, сегодня самый тяжелый день в моей карьере. Сегодня я чувствовал себя сильным и хорошо контролировал гонку. Дальше вы сами можете видеть, что произошло, и оценить ситуацию», — написал Клэбо на своей странице в «Инстаграме».

Спортсмен признался, что чувствует разочарование и злость, потому что марафон был его главной целью в сезоне. По словам Йоханнеса, он никогда не был так готов к гонке, как сегодня, поэтому его амбиции были очень высоки.

Клэбо отметил, что сначала FIS присудила ему победу, а столкновение с Александром Большуновым назвала гоночным инцидентом, затем поменяла свое решение.

«Как понимаете, для меня это было огромным разочарованием. Мне нужно быть осторожным, чтобы не сказать сейчас все, что есть у меня на уме», — написал норвежец.