Петербургский «Зенит» в домашнем матче сыграет с подмосковными «Химками» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра будет проходить на «Сибур Арене» сегодня, 8 марта, и начнется в 13:00 по московскому времени.

Подопечные Хави Паскуаля возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 32 очка. «Зенит» одержал 15 побед в текущем сезоне и потерпел всего два поражения. «Химки» набрали на десять очков меньше и идут на седьмой строчке в таблице, выиграв семь матчей из пятнадцати.

В прошлой встрече петербургский клуб на выезде одолел московский ЦСКА, а «Химки» потерпели домашнее поражение от польской «Зелёны-Гуры». Последний раз команды играли между собой в ноябре в рамках Евролиги, тогда «Химки» оказались сильнее — 88:83.