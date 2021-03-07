Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум по-своему растолковал инцидент с участием Йоханнеса Клэбо и Александра Большунова на финише марафона в Оберстдорфе (Германия).

«Не согласен, что действия Йоханнеса оценили как помеху Большунову. Считаю, что эта ситуация была создана спортсменом, который не искал правильный путь к финишу, а был озабочен тем, как помешать Йоханнесу. Мне чрезвычайно жаль Йоханнеса», — приводит слова Носсума Dagbladet.

Напомним, Клэбо финишировал первым, но был лишён медали за столкновение с Большуновым. Россиянин лидером выходил на финишную прямую, Клэбо начал его обгонять вне лыжни и задел рукой, из-за чего у Александра сломалась палка.

В результате Большунов занял лишь третье место, вторым стал норвежец Эмиль Иверсен. После дисквалификации Клэбо он переместился на первую строчку, а россиянину вручили серебряную медаль.