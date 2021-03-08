Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин празднует юбилей. Сегодня, 8 марта, ему исполняется 80 лет.

Во времена своей спортивной карьеры Мишин выступал в парном катании с Тамарой Москвиной, вместе они выиграли чемпионат СССР и стали серебряными призерами чемпионата мира в 1969-м году. В начале тренерской карьеры Мишин стажировался в США у Карло Фасси и в Германии у Ютты Мюллер.

Среди самых известных учеников Мишина значатся Алексей Урманов и Евгений Плющенко, также до перехода к Татьяне Тарасовой у него занимался Алексей Ягудин. Сейчас в группе Профессора тренируются чемпионка мира-2019 Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова.

В прошлое межсезонье к группе Мишина присоединился Михаил Коляда, в этом году он выиграл чемпионат России после пропуска одного сезона.

В марте в Стокгольме будет проходить чемпионат мира, на котором группу Мишина представят три спортсмена: Туктамышева, Коляда и Евгений Семененко, сенсационно выигравший финал Кубка России.