Московский «Локомотив» на выезде сыграет с «Арсеналом» в матче 21-го тура РПЛ. Игра будет проходить в Туле стадионе «Арсенал» сегодня, 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). В роли его ассистентов выступят Алексей Ширяев (Ставрополь) и Денис Березнов (Москва). Резервным рефери назначен Сергей Цыганок (Владивосток).

На данный момент «Локомотив» располагается на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 31 очко в 20 турах. В случае победы «железнодорожники» сравняются с «Ростовом» (34), идущим строчкой выше, но не войдут в пятерку лидеров.

«Арсенал» имеет в своем активе всего 14 очков и располагается на предпоследнем месте в зоне вылета.