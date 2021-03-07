«Клоун здесь ты»: Ян оскорбил Стерлинга и получил жёсткий ответ

Боец UFC Мераб Двалишвили опубликовал фотографию с новым чемпионом промоушена в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.
На снимке Мераб стоит рядом со Стерлингом, который держит на плечах чемпионский пояс, завоеванный в поединке с Петром Яном. Россиянин оставил комментарий под публикацией, в котором назвал спортсменом клоунами , и добавил соответствующее эмодзи. У себя в сториз он иронично отметил, что с американцем всё в порядке.
Стерлинг ответил на этот выпад, написав у себя в «Твиттере» следующее:
«Пётр, позволь мне пробить тебе чистый удар коленом в висок, пока ты этого не будешь видеть. Посмотрим, кто тогда будет клоуном. Могу признать, что в четвёртом раунде ты стал попадать чаще, но статистически наш поединок был близок, даже невзирая на то что я рано устал. Клоун здесь ты».
Напомним, Стерлинг одолел Яна в основном карде турнира UFC 259, который состоялся в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 6 на 7 марта мск. Российскому бойцу присудили поражение дисквалификацией за запрещенный удар коленом. На карточках судей после трёх раундов Ян побеждал.
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