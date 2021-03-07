«Клоун здесь ты»: Ян оскорбил Стерлинга и получил жёсткий ответ

Боец UFC Мераб Двалишвили опубликовал фотографию с новым чемпионом промоушена в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.

На снимке Мераб стоит рядом со Стерлингом, который держит на плечах чемпионский пояс, завоеванный в поединке с Петром Яном. Россиянин оставил комментарий под публикацией, в котором назвал спортсменом клоунами , и добавил соответствующее эмодзи. У себя в сториз он иронично отметил, что с американцем всё в порядке.

Стерлинг ответил на этот выпад, написав у себя в «Твиттере» следующее:

«Пётр, позволь мне пробить тебе чистый удар коленом в висок, пока ты этого не будешь видеть. Посмотрим, кто тогда будет клоуном. Могу признать, что в четвёртом раунде ты стал попадать чаще, но статистически наш поединок был близок, даже невзирая на то что я рано устал. Клоун здесь ты».