Андрей Рублев завоевал восьмой титул в карьере, Пётр Ян лишился чемпионского пояса, а Александр Большунов не стал «королем лыж». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Стычка с Клэбо принесла Большунову серебро марафона

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в марафоне на чемпионате мира. Он шел на первое место, но на финише с ним столкнулся Йоханнес Клэбо. В результате у Александра сломалась палка, Клэбо и Эмиль Иверсен опередили его, но затем Йоханнеса дисквалифицировали. Большунов получил серебро, Иверсен — золото.

Пётр Ян лишился чемпионского пояса

Российский боец Пётр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу в титульном бою в основном карде турнира UFC 259. Россиянину присудили поражение дисквалификацией за запрещенный удар коленом. На карточках судей после трёх раундов Ян побеждал.

Рублев взял титул в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев завоевал восьмой титул в карьере, выиграв турнир АТР 500 в Роттердаме. В финале он одолел венгра Мартона Фучовича в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:4. На следующей неделе Андрей сыграет в Дохе.

«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Краснодаром» в 21-м туре РПЛ. Игра на «Отрытие Арене» завершилась со счетом 6:1. У москвичей по два гола забили Александр Соболев и Джордан Ларссон, по разу отличились Квинси Промес и Эсекьель Понсе. За «Краснодар» отличился Юрий Газинский.

Кокорин из-за травмы выбыл на неделю

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил травму прямой мышцы бедра и выбыл из строя как минимум на одну неделю. С большой долей вероятности он не сыграет с «Беневенто» 13 марта.