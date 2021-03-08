Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов признан первой звездой победного выездного матча НХЛ против «Филадельфии» — 3:1.

Орлов принес победу «Кэпиталс», забросив решающую шайбу за 16 секунд до второго перерыва. Это второй гол в сезоне для российского игрока обороны. В составе гостей также отличились Александр Овечкин, отметившийся восьмой шайбой в чемпионате, и Ник Дженсен, закрепивший преимущество «Вашингтона» в заключительной трети.

Голкипер «Кэпс» Илья Самсонов записал в актив 36 сэйвов и не совладал лишь с броском Джоэла Фэрэби в середине первого периода. Защитник «Флайерс» Иван Проворов не набрал очков и занес «-2» в графу полезности.

«Вашингтон» и «Филадельфия» встретились второй раз в сезоне. 7 февраля «летчики» обыграли соперника в гостях — 7:4.