Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо признан самым ценным игроком Матча звезд НБА, прошедшего в ночь на 8 марта по московскому времени в Атланте.

Команда Леброна Джеймса обыграла команду Кевина Дюранта — 170:150. На счету Адетокумбо 35 очков и 7 подборов. Он реализовал все 16 бросков с игры. Грек был признан MVP двух предыдущих сезонов НБА.

В тройку самых результативных игроков встречи вошли также защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард (32 очка) и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (28). У проигравших 26 баллов записал на счет атакующий защитник «Вашингтона» и лидер «регулярки» по среднему количеству очков Брэдли Бил.

Карри также выиграл конкурс трехочковых бросков. Защитник «Портленд» Анферни Саймонс стал победителем конкурса по броскам сверху.