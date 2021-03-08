Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму российскому лыжнику Александру Большунову, который завоевал серебро в заключительной гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Большунов финишировал третьим в марафоне на 50 км классическим ходом, однако после дисквалификации норвежца Йоханнеса Клэбо, по вине которого россиянин сломал палку на финишной прямой, поднялся на второе место. Победителем стал норвежец Эмиль Иверсен.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ поздравил Большунова. «Путин отметил, что именно Большунов стал настоящим героем гонки», — приводит слова Пескова ТАСС.

На ЧМ-2021 в Оберстдорфе Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в марафоне и мужской эстафете, а также бронзу в командном спринте. Всего российские лыжники пять раз поднимались на пьедестал.