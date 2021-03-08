Легендарный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, отмечающий 8 марта 80-летний юбилей, назвал самых одаренных своих учеников в мужском одиночном катании.

Наставник сравнил Евгения Плющенко с танком, под гусеницами которого хрустели кости соперников, а также назвал Алексея Урманова «Иисусом Христом фигурного катания», которого было нельзя критиковать. Однако самым талантливым Мишин считает Артура Гачинского — серебряного призера ЧЕ-2012 и бронзового призера ЧМ-2011.

Юбиляр поставил его выше олимпийских чемпионов Евгения Плющенко, Алексея Урманова и Алексея Ягудина. «Гачинский превосходил их всех. Дело в том, что вы подходите к оценке таланта человека и его художественного дарования, подмешивая туда совершенно не подходящий в этом случае бульон из мест и медалей. А если отсечь этот соус, то немножко другая картина складывается», — пояснил Мишин в интервью ТАСС.