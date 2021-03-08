Сербский теннисист Новак Джокович сохранил первую строку в обновленном рейтинге ATP и установил рекорд по длительности нахождения во главе списка.

В общей сложности Ноле, выигравший в феврале Australian Open-2021, занимает первое место уже 311 недель — на одну больше, чем швейцарец Роджер Федерер, опустившийся в классификации с пятой на шестую позицию и поменявшийся местами с греком Стефаносом Циципасом.

Других изменений в топ-10 не произошло. Второе место по-прежнему занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — россиянин Даниил Медведев. Однако через неделю Медведев сместит Надаля со второй строки. Андрей Рублёв, выигравший накануне турнир в Роттердаме, остается на 8-м месте. Карен Хачанов занимает 21-е место, Аслан Карацев — 45-е.