Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей в победном домашнем матче НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:1.

Для россиянина это вторая подряд игра, когда он уходит со льда с 2 (1+1) очками. Днем ранее он помог «пингвинам» одолеть «Филадельфию» (4:3). Всего в нынешнем сезоне на счету воспитанника магнитогорского «Металлурга» 18 (6+12) очков в 24 матчах.

Малкина признали второй звездой поединка с «Рейнджерс». Лавры первой звезды достались финскому нападающему Каспери Капанену, который оформил очковый хет-трик, набрав 3 (1+2) очка. Также у пенсильванцев отличились Джон Марино, Сидни Кросби и Зак Эстон-Рис.

В составе ньюйоркцев гол престижа в активе Мики Зибанежада, которому ассистировал россиянин Павел Бучневич. Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин по-прежнему вне игры после скандального обвинения со стороны Андрея Назарова в избиении девушки в 2011 году.