Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин, отмечающий сегодня 80-летие, рассказал о том, как перенес коронавирусную инфекцию.

Наставник вспомнил, как сдал положительный тест на ковид и отправился на карантин, обосновавшись в загородном доме, где занялся благоустройством участка. «Я уехал на дачу и две недели там балдел. Температура один день была 37,1, в остальные чувствовал себя довольно пристойно. Была слабость и сонливость. Я каждый день с трех до пяти ложился и спал», — сказал Мишин в интервью ТАСС.

Тренер считает, что пандемия оказала влияние на развитие фигурного катания. «Эта пауза даже двинула прыжковый компонент. Думаю, и в художественном плане фигурное катание современности только выиграет», — сказал Мишин.