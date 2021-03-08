В США состоялся аукцион Goldin Auctions, одним из лотов на котором стала карточка с изображением баскетболиста Коби Брайанта. Она ушла с молотка за 1,795 миллиона долларов.

Как сообщила пресс-служба аукционного дома, покупатель установил рекорд всех времен, выложив за карточку такую сумму. На карточке Брайант изображен в форме «Лос-Анджелес Лейкерс», которые играли с «Миннесотой Тимбервулвс».

По данным Reuters, эта карточка компании Topps — одна из двух в мире, сохранившихся в идеальном состоянии. Кроме того, на стоимость повлияла известность Брайанта, который выиграл пять чемпионских перстней в НБА и стал двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США. В январе прошлого года легенда «Лейкерс» трагически погиб вместе с дочерью Джинной при крушении вертолета.