Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о своем дне рождения, совпадающем с Международным женским днем. 8 марта 2021 года легендарному наставнику исполнятся 80 лет.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялось шоу в честь юбиляра, в котором приняли участие Тамара Москвина, Евгений Плющенко, Алексей Урманов, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александра Трусова и другие российские фигуристы. Мишин выразил надежду, что болельщикам было интересно увидеть его знаменитых учеников.

«Мой юбилей — это целая эпоха в российском и советском фигурном катании. Не только моя, но и тех людей, которые были вместе со мной», — сказал Мишин в интервью «Матч ТВ».