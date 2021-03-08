СКА проведет сегодня, 8 марта, четвертый матч серии первого раунда Кубка Гагарина против минского «Динамо». Встреча в столице Беларуси начнется в 17.10 по московскому времени.

Прямая трансляция стартует в 16.55 на официальном сайте петербургского клуба, ее можно посмотреть здесь.

После трех матчей СКА ведет в серии 3:0. В первом поединке команда Валерия Брагина была сильнее 4:2, во втором — 6:4, в третьем — 4:3 (ОТ). В последнем матче была зафиксирована рекордная в сезоне посещаемость: на трибунах «Минск-Арены», вмещающей 15086 человек, присутствовали 11913 зрителей.

В случае сегодняшней виктории невские армейцы досрочно выйдут в полуфинал конференции. Если победит «Динамо», то серия вернется в Санкт-Петербург, пятый матч состоится 10 марта. Шестой и седьмой матчи (в случае необходимости) пройдут 12 и 14 марта.