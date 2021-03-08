Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поздравила с юбилеем своего тренера Алексея Мишина, которому 8 марта исполняется 80 лет.

Туктамышева опубликовала в твиттере совместное фото, на котором спортсменка изображена красном платье, а ее наставник — в шляпе и элегантном белом костюме с красной бабочкой. «Маэстро 80 лет. С днем рождения!» — подписала фотографию фигуристка.

Мишин впервые обратил внимание на Туктамышеву в 2006 году, когда ей было 10 лет. На постоянной основе тренер и фигуристка работают вместе с осени 2011 года.

В настоящее время 24-летняя спортсменка готовится к выступлению на чемпионате мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. По ее признанию, по итогам турнира фигуристка рассчитывает отобраться на Олимпийские игры-2022 в Пекине.