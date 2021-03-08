Хокун Клэбо, отец норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо, поддержал своего сына после классического марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

По итогам гонки на 50 км Международная федерация лыжного спорта (FIS) дисквалифицировала Йоханнеса Клэбо за то, что тот помешал на финише россиянину Александру Большунову. В результате контакта Большунов сломал палку, из-за чего пересек ленточку только третьим — позади Клэбо и другого норвежца Эмиля Иверсена. Впоследствии результаты марафона были пересмотрены — Большунову досталось серебро.

Клэбо-старший считает, что его сын не заслуживал наказания. «Он чувствует, что FIS засудила его. Он победил, но FIS посчитала иначе. Очень грустно», — сказал Хокун в комментарии TV2.

На ЧМ-2021 в Оберстдорфе Йоханнес Клэбо выиграл три золота — в классическом спринте, командном спринте и эстафете 4х10 км.