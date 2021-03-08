По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявлено 10 253 новых случая инфицирования COVID-19.

За время пандемии во всех регионах страны проведены более 113,5 миллиона исследований, выявлено 4 333 029 случаев заражения, скончались 89 473 человека. За 7 марта зафиксировано 379 летальных исходов, выздоровели 10 322 пациента. В активной фазе находятся 321 310 больных, — передает сайт стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество новых инфицированных за минувшие сутки обнаружено в Москве — 1421.

В Санкт-Петербурге выявлено 956 новых заболевших коронавирусом, в Ленинградской области — 133. Количество умерших петербуржцев от ковида за весь период пандемии достигло показателя 11 393.