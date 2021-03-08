Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев, рассуждая на тему вратарей в петербургском клубе, отметил, что чемпионам России подошел бы Матвей Сафонов из «Краснодара».

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в переходе из «Сочи» Сослана Джанаева на место Андрея Лунева, у которого истекает контракт. Малафеев не считает Джанаева подходящим вариантом. «При всем уважении к Джанаеву, не уверен, что не продлить Лунева или Кержакова и взять его на место кого-то из них было бы правильным решением. Скорее, наоборот, точно стало бы неправильным решением», — цитирует Малафеева «Матч ТВ».

По мнению бывшего вратаря, «Зениту» стоит обратить внимание на Матвея Сафонова, у которого не все складывается в «Краснодаре». «По имеющейся доступной информации, есть определенные моменты недопонимания. Если это так, то, вполне вероятно, «Краснодар» захочет продать Сафонова. Для «Зенита» это вариант», — сказал Малафеев.

Ранее Сафонов привлекался в национальную сборную России, но пока не провел в ее составе ни одного матча.