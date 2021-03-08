Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов планирует сыграть свадьбу с Анна Жеребятьевой 24 апреля. Об этом сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Вяльбе приглашена на мероприятие, на котором также ожидается лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо. Глава ФЛГР призналась, что ей не впервой присутствовать на подобного рода торжествах. «Да, меня пригласили, 24 апреля. Пойду с удовольствием», — сказала Вяльбе в интервью «Спорт-экспрессу».

Также она призналась, что будет рада сесть за один стол с Клэбо, если тот приедет на свадьбу. «Йоханнес шутил, что готов поработать официантом. Так что ждем», — сказала Вяльбе.

Пара Большунов — Жеребятьева встречаются уже несколько лет, но узаконят отношения только в апреле. На чемпионате мира в Оберстдорфе девушка поддерживала лидера общего зачета Кубка мира. В Германии он завоевал четыре медали: одно золото, два серебра и одну бронзу.