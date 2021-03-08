Норвежская делегация воспользовалась правом подать апелляцию на решение жюри лишить Йоханнеса Клэбо золота марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Обестдорфе.

Клэбо финишировал первым, однако впоследствии после протеста со стороны сборной России был дисквалифицирован за контакт с Александром Большуновым на финишной прямой. Как следствие, россиянин потерял скорость, пропустил вперед еще одного норвежца Эмиля Иверсена и стал третьим. FIS присудила Большунову серебро, а Иверсену — золото. Большунов остался недоволен этим решением и на церемонии награждения демонстративно не стал примерять серебряную медаль.

FIS рассмотрит апелляцию норвежцев сегодня, — информирует «Спорт-экспресс». Если Клэбо будет оправдан, он завоюет четвертое золото на ЧМ-2021, Иверсен получит серебро, а Большунов — бронзу.