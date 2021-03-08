Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила легендарного наставника Алексея Мишина с 80-м днем рождения.

Мишин воспитал много прославленных фигуристов и продолжает работать тренером. Одним из его учеников был Алексей Ягудин, который после ухода к Тарасовой стал олимпийским чемпионом Солт-Лейк-Сити-2002 в мужском одиночном катании.

В поздравлении, опубликованном в инстаграме, Тарасова пожелала юбиляру здоровья и побед. «Спасибо за верность профессии! За то, что день за днем, год за годом, десятилетие за десятилетием ты находишь силы, интерес, мотивацию выходить с ученикам на лед. Ты — пример для многих и многих поколений тренеров!» — написала Тарасова.