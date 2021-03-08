Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежского лыжника Эмиля Иверсена, который раскритиковал поведение россиянина Александра Большунова на финише марафона на чемпионате мира и заступился за дисквалифицированного Йоханнеса Клэбо.

Благодаря дисквалификации соотечественника Иверсен примерил золото марафона. Большунов, сломавший палку после контакта с Клэбо, стал серебряным призером. По мнению Иверсена, Клэбо всегда корректен на трассе и жюри FIS приняло неправильное решение.

Губерниев выразил несогласие с Иверсеном. «Он, конечно, молодец, что дотерпел. Однако у многих складывается впечатление, что он липовый чемпион. Он на при каких обстоятельствах не мог быть ни первым, ни вторым. Только в случае форс-мажора. Благородство ему чуждо, поэтому мы смело можем послать его в жопу», — приводит комментарий журналист «Спорт-экспресс».

Большунов, преследовавший цель стать чемпионом мира в марафоне, также остался недоволен решением FIS и демонстративно не стал надевать медаль на церемонии награждения.