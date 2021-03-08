В петербуржской «Сибур Арене» в 13.00 стартовал поединок Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Химками».

Команда Хавьера Паскуаля возглавляет таблицу регулярного чемпионата, одержав 15 побед в 17 матчах. В тройку лучших также входят УНИКС (14 побед) и ЦСКА (12). Гости с 7 викториями в 15 встречах делят 7-ю позицию с «Пармой». В плей-офф пробьются восемь лучших команд по итогам гладкого турнира.

В последнем туре 13 февраля «Зенит» нанес выездное поражение ЦСКА (74:71), тогда как подмосковные баскетболисты 28 февраля уступили дома польской «Зелёне-Гуре» (94:99).

В ноябре соперники встречались в рамках Евролиги. Тогда «Химки», замыкающие таблицу турнира, оказались сильнее — 88:83.