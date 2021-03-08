Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева рассказала о работе под руководством Этери Тутберидзе.

Уроженка Казани попала в группу заслуженного тренера России летом 2018 года. По словам 14-летней девушки, львиная доля заслуг в ее успехах принадлежит Тутберидзе. «Она фанатично любит фигурное катание, она очень творческая личность, она точно видит, какая музыка и какой образ подойдет спортсмену, она живет программами всех своих учеников, она нашла тренеров-единомышленников. И, конечно, Этери Георгиевна умеет работать всегда: днем и ночью, семь дней в неделю, 12 месяцев в году. Не знаю ни одного другого тренера, который столько бы работал!» — сказала Валиева в интервью изданию «Вдохновение La Personne».

На прошедшем в декабре чемпионате России Валиева завоевала серебро. Золото досталось Анне Щербаковой — еще одной воспитаннице Тутберидзе. В финале Кубка России в феврале Валиева стала лучшей.