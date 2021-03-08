Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов после инцидента на финише лыжного марафона между Йоханессом Клэбо и Александром Большуновым на чемпионате мира в Оберстдорфе обратил внимание на поведение норвежских спортсменов.

Клэбо и Большунов столкнулись на финишной прямой, из-за чего россиянин, претендовавший на золото, сломал палку, потерял скорость и пересек черту третьим. Впоследствии российская сторона подала протест. FIS дисквалифицировала Клэбо, в результате чего Большунов стал обладателем серебра. Золото досталось норвежцу Эмилю Иверсену.

Тихонов признался, что не ожидал санкций в отношении Клэбо. «Обычно эти хамы всю жизнь нарушают: Бьорндалену однажды отдали просто так золото на чемпионате мира. Норвежцев надо наказывать за малейшее нарушение. Это хамье полное!» — приводит комментарий эксперта СБР Sport24.

В то же время Тихонов заметил, что в случившемся есть вина и Большунова. «Саше не надо было, как на шорах, смотреть только вперед. Ну оглянись ты немножко! Надо было включать свой профессионализм, рассчитать, откуда тебе грозит опасность», — сказал Тихонов.