Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг принял вызов россиянина Петра Яна провести бой-реванш. Дата поединка станет известна позже.

В минувший уик-энд соперники подрались в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе. Ян не смог защитить чемпионский пояс в наилегчайшем весе, потерпев второе поражение в карьере. Судьи дисквалифицировали россиянина за запрещенный удар коленом в голову находившегося в партере соперника.

Стерлинг не стал забирать пояс и оставил его в октагоне, дав понять, что не считает такую победу полноценной. Ян сразу же бросил новый вызов американцу. Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции проанонсировал организацию реванша.

«Алджамейн готов дать реванш. Нужно некоторое время на восстановление, и он будет готов», — как передает ТАСС, сообщили в команде американца бойца.