Нападающий СКА Иван Морозов дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу. Такое решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

Хоккеист наказан за нарушение в третьем поединке серии первого раунда против минского «Динамо», который состоялся 6 марта и завершился победой петербуржцев в овертайме (4:3). На последней минуте второго периода Морозов был удален до конца игры за атаку соперника в область головы и шеи.

В нынешнем сезоне Морозов провел 58 матчей с учетом плей-офф и заработал 34 (14+20) очков при показателе полезности «+17».

Ближайший матч также пропустит российский форвард «Динамо» Павел Варфоломеев. Он наказан по пункту 1.34 статьи Дисциплинарного регламента (Бросает любой предмет или шайбу в судью на льду), — говорится на сайте КХЛ.

Счет в серии до четырех побед 3:0 в пользу СКА. В случае сегодняшней виктории армейцы досрочно выйдут в следующую стадию Кубка Гагарина.