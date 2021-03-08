Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал инцидент между Йоханнесом Клэбо и Александром Большуновым во время лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

На финишной прямой Клэбо столкнулся с Большуновым, в результате чего у россиянина сломалась палка и он не смог удержать лидерство, пропустив вперед двух норвежцев. По окончании гонки FIS дисквалифицировала Клэбо и отдала золото Эмилю Иверсену. Россиянину досталось серебро.

По мнению Бё-младшего, Клэбо опоздал, пытаясь занять нужный коридор на финишной прямой. «Большунов первым зашел в поворот, да? Думаю, он понимал, что Клэбо попытается обойти его с внешней стороны, поэтому сам пошел туда же. Йоханнес на секунду, но все опоздал, чтобы занять нужный коридор», — приводит комментарий лидера сезона у биатлонистов «Матч ТВ».

По итогам ЧМ-2021 Клэбо завоевал три золотых медали, Большунов выиграл одно золото, два серебра и одну бронзу.