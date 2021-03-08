Бразильский нападающий Рафинья Диас мог перейти в «Зенит» вместо Малкома. Об этом сообщил бывший аналитик петербургского клуба Никита Васюхин.

«Зенит» приобрел Малкома летом 2019-го, заплатив «Барселоне» 40 миллионов евро. В 34 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах бразилец забил пять мячей. Сейчас он восстанавливается от травмы, полученной во время зимних сборов в Дубае.

По словам Васюхина, помимо Малкома, «Зенит» рассматривал вариант с покупкой у «Спортинга» Рафиньи Диаса. Впоследствии 24-летний бразильский футболист оказался в «Лидсе» транзитом через «Ренн». «Сегодня он смотрится в АПЛ достаточно качественно. Но не факт, что Рафинья поехал бы в РПЛ, потому что многие предпочли бы в качестве трамплина французскую лигу, а не российскую», — сказал Васюхин в интервью «Спорт-экспрессу».

После перехода в «Лидс» в октябре прошлого года Рафинья провел 20 матчей и забил пять голов.