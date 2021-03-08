Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков поделился мыслями насчет переживаний Александра Большунова по поводу упущенного золота в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Большунов завоевал серебро, однако остался недоволен этим и демонстративно не стал надевать медаль на церемонии награждения. Россиянин лидировал в гонке перед финишной прямой, однако не удержал первую позицию после столкновения с норвежцем Йоханнесом Клэбо. Большунов сломал палку и пропустил вперед двух норвежцев — Клэбо и Эмиля Иверсена. В результате разбирательств FIS дисквалифицирован Клэбо и присудил Иверсена победу.

Крюков признался, что в свое время тоже пострадал из-за неоднозначного решения жюри. «На Олимпиаде в Сочи я в похожей ситуации пострадал, когда финн с немцем столкнулись, я победил, но затем мне присудили второе место. Столкнулись они, а пострадал я», — сказал эксперт в интервью Metaratings.

Крюков заметил, что главное — сделать правильные выводы. «Меня сочинское поражение не отпускало 4-5 месяцев. Каждое утро просыпался и думал: что я неправильно сделал, где ошибся. Не знаю, как они это перенесут, но для чего-то это поражение нужно Большунова и Клэбо», — сказал Крюков.