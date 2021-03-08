Матч 21-го тура российской премьер-лиги между «Рубином» и «Зенитом» пройдет 8 марта в Казани без использования офсайдных линий VAR по причине несоблюдения регламента техническими службами стадиона.

Встреча на «Казань-Арене» начнется в 16.30 по московскому времени. Ее отработает судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

При этом основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме, — говорится в сообщении РФС. Ранее аналогичные проблемы наблюдались в других матчах текущего тура РПЛ.

Неделю назад «Зенит» сыграл дома вничью с «Ростовом» (2:2), упустив победу на последних минутах. «Рубин» на выезде нанес поражение «Спартаку» (2:0). Петербуржцы возглавляют таблицу с 42 очками в активе, казанцы с 31 баллом идут восьмыми.