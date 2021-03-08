Баскетбольный клуб «Зенит» потерпел домашнее поражение от «Химок» в Единой Лиге ВТБ — 78:81.

Это третье поражение для петербуржцев в 18 встречах турнира и второе в трех последних поединках. Команда Хавьера Паскуаля продолжает лидировать в таблице, опережая УНИКС и ЦСКА. «Химки» одержали 8-ю победу в 16 поединках. Ранее они обыграли «Зенит» в Евролиге.

Исход противостояния решился в концовке. «Химки» уступали 69:71, но затем совершили рывок 8:0 и удержали лидерство до финальной сирены.

Самым результативным игроком матча стал тяжелый форвард «Зенита» Алекс Пойтресс, набравший 22 очка. Он реализовал 9 бросков с игры из 10. У «Химок» отличился Джордан Микки, записавший в актив 20 баллов и 9 подборов. Кевин Пангос и Эррик Макколлум заработали по 16 баллов.

Следующий матч в лиге ВТБ «Зенит» проведет 15 марта, когда примет на своем паркете «Парму».