Ученицы Этери Тутберидзе Алина Загитова и Дарья Усачева снялись в рекламном ролике Puma, который посвящен женщинам.

Puma специализируется на производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.

Загитова опубликовала видео в инстаграме и поздравила всех с женским днем. В сообщении олимпийская чемпионка акцентировала внимание на маме. «Вместе с ней я еще больше верю в свои силы, горжусь и радуюсь, что рядом со мной дорогой человек, кто вдохновляет меня добиваться новых целей и преодолевать все сложности», — написала фигуристка.

Загитова взяла паузу в профессиональной карьере в декабре 2019 года. С тех пор она не выступала на официальных соревнованиях. 14-летняя Усачева выиграла бронзу на прошедшем в конце февраля в Москве финале Кубка России, уступив Камиле Валиевой и Майе Хромых. На взрослом чемпионате России в Челябинске в декабре она заняла 4-е место.