Известный итальянский специалист, бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отметил успехи полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Миранчук перебрался на Апеннины из «Локомотива» в сентябре прошлого года и отличился в первом же матче за новый клуб, поразив ворота датского «Мидтюлланда» в групповой стадии Лиги чемпионов. С тех россиянин провел 20 игр за «Аталанту» во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. В январе его лучшим футболистом команды из Бергамо.

Капелло считает, что Миранчук в Италии играет «очень хорошо». «Он понимает стиль «Аталанты» и становится лучше с каждым матчем. Он действительно футболист с очень высокими способностями», — цитирует наставника «Спорт-экспресс».

74-летний Капелло завершил тренерскую карьеру в апреле 2018 года. После ухода из сборной России в 2015 году он возглавлял китайский «Цзянсу Сунин».