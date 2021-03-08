Перед матчем 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» случился казус. По сведениям «БИЗНЕС Online», петербургский клуб не привез собой в Казань комплекты игровой формы.

Начало встречи на «Ак Барс Арене» намечено на 16.30 по московскому времени. Об отмене или переносе игры речь не идет, но «Зенит» вынужден заказать дополнительный чартер в столицу Татарстана, чтобы привезти экипировку. Стоимость чартера составляет от двух до четырех миллионов рублей.

«Зенит» пока не побеждал в официальных матчах 2021 года. В 1/8 финала Кубка России команда Сергея Семака потерпела домашнее поражение от тульского «Арсенала» (1:2). В поединке 20-го тура РПЛ с «Ростовом» была зафиксирована ничья 2:2. «Рубин» в предыдущей встрече обыграл в гостях «Спартак» (2:0).