Стали известны составы «Рубина» и «Зенита» на матч 21-го тура РПЛ, который начнется в 16.30 на «Ак Барс Арене» в Казани. Обслуживать встречу будет судейская бригада Сергея Карасева.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак отрядил в основу Андрея Лунева, Дугласа Сантоса, Деяна Ловрена (капитан), Ярослава Ракицкого, Вячеслава Караваева, Вилмара Барриоса, Вендела, Магомеда Оздоева, Далера Кузяева, Сердара Азмуна и Артема Дзюбу.

В запасе остались Даниил Одоевский, Давид Бязров, Дмитрий Чистяков, Данила Хотулев, Данил Круговой, Саба Сазонов, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Даниил Шамкин, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Станислава Крапухин.

В составе хозяев обращает внимание появление с первых минут полузащитника Леона Мусаева, который перебрался в «Рубин» в зимнюю паузу как раз из «Зенита».