В матче 21-го тура российской премьер-лиги «Арсенал» на своем стадионе в Туле потерпел крупное поражение от «Локомотива» — 0:3.

Все мячи были забиты ближе к концу. Счет на 71-й минуте открыл Федор Смолов. Спустя четыре минуты Мурило удвоил перевес железнодорожников. Черту за пять минут до финального свистка подвел Рифат Жемалетдинов.

С учетом Кубка России «Локомотив» одержал третью «сухую» победу подряд после зимней паузы. Ранее москвичи разгромили «Тамбов» в 1/8 финала Кубка (3:0) и одолели земляков из ЦСКА в РПЛ (2:0).

«Арсенал» потерпел пятое поражение в чемпионате подряд при общей разнице мячей 0-10 и занимает 15-е место в таблице, имея 14 очков. В предыдущем туре туляки были разгромлены в гостях «Сочи» — 0:4.