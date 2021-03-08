Наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками» (78:81).

Паскуаль поздравил «Химки» с победой. По его словам, было сделано все возможное, чтобы проиграть сегодня.

«Мы сделали много ошибок в защите. В нападении мы не реализовали штрафные, трехочковые, броски из-под кольца. Мы сделали очень много потерь, в ключевой момент совершили потерю. Также ситуация с Алексом Пойтрессом, играли без него. Мы сделали всё, что возможно, чтобы проиграть», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Паскуаль отметил, что Макаллум забросил три трёхочковых в сложной ситуации, а «Зенит» промахнулся два свободных броска. По мнению Паскуаля, «Зенит» заслужил это поражение, которая стала для команды третьим в Единой лиге ВТБ.