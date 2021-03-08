Российский теннисист Аслан Карацев победил на старте турнира в Дохе.

В первом раунде россиянин переиграл представителя Катара Мубарака Шаннана Зайида со счетом 6:4, 6:0. Встреча один час пять минут. Карацев четыре раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. Его оппонент выполнил два эйса, два раза ошибся при подаче и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Следующим соперником Карацева во втором круге станет победитель встречи между австрийцем Домиником Тимом и игроком, пробившимся через квалификацию.