«Зенит» и «Рубин» начали заключительный матч 21-го тура.

Перед матчем у «Зенита» произошел казус — клубная делегация забыла форму на игру. «Зенит» вышел на матч следующим составом. В воротах Лунев. Справа в обороне Вячеслав Караев, слева Дуглас Сантов. В центре Ракицкий и Ловрен. В центре поля Барриос, Вендел, Оздоев и Кузяев. В атаке Дзюба и Азмун.

Перед матчем Сергей Семак пожелал удачи Никите Васюхину, который перешел из «Рубина» в «Зенита», отметив, что на игру его переход никак не влияет.

Напомним, что в первом круге петербуржцы уступили на своем поле со счетом 1:2. Победный мяч забил Деспотович. Счет открыл Александр Ерохин.