«Зенит» вышел на матч против казанского «Рубина» в стандартной игровой форме выездного образца. Встреча 21-го тура проходит в Казани

Ранее сообщалось, что из-за курьёзной ситуации клуб был вынужден заказывать дополнительный чартерный авиарейс, чтобы привезти в Казань экипировку. Говорилось о том, что чартер обойдётся сине-бело-голубым в 2-4 млн рублей.

Для «Зенита» это третий матч после возобновления сезона. Ранее В 1/8 финала Кубка России команда Сергея Семака потерпела домашнее поражение от тульского «Арсенала» (1:2). В поединке 20-го тура РПЛ с «Ростовом» была зафиксирована ничья 2:2. «Рубин» в предыдущей встрече обыграл в гостях «Спартак» (2:0).