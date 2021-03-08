Заключительные матчи чемпионата МХЛ были сыграны в понедельник, 8 марта. Лучшим снайпером турнира стал 16-летний хоккеист СКА Матвей Мичков.

В активе игрока 38 шайб в 56 матчах. Второе место занял Александр Кисаков из МХК «Динамо-Москва» с 36 шайбами.

Отметим, что победителем Западной конференции стало московское «Динамо», Восточную конференцию выиграла нижегородская «Чайка».

Лучшим бомбардиром МХЛ стал нападающий «Локо» Степан Никулин. Нападающий собрал 74 (33+41) очка, на одно очко опередив Кисакова.

Ранее нападающий заключил контракт со СКА на длительный срок. Договор вступит в силу с сезона-2021/22 и рассчитан на пять лет.