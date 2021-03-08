В Казани продолжается матч 21-го тура чемпионата России. «Рубин» вышел вперед на 41-й минуте встречи.

Гол случился в результате спорного эпизода — после попадания мяча в руку полузащитника «Зенита» Далера Кузяева и просмотра арбитром Сергеем Карасевым VAR был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Джорже Деспотович.

Матч проходил в Казани на не очень качественном газоне стадиона «Казань-Арена». На старте матча «Зенит» не использовал несколько выгодных моментов. В частности, Сердар Азмун дважды угодил в штангу ворот, которые защищает Юрий Дюпин.