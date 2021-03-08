«Авангард» обыграл «Автомобилист» в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Матч, проходиший в Екатеринбурге 8 марта, завершился успехом гостей во втором овертайме — 4:3. Победную шайбу забросил Илья Ковальчук, который оформил дубль, отличившись ранее. Ковальчуку удалось забить на 89-й минуте матча.

Ассистентский хет-трик удался Сергею Толчинского. У «Автомобилиста» дубль сделал Брукс Мэйсек после двух передач Павла Дацюка.

После матча главный тренер «Авангард» Боб Харли отметил, что увидел будто бы 22-летнего Ковальчука, который летал по льду.

Пятый матч серии пройдет 10 марта в Балашихе.